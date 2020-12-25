Moderna: Aşımız Britanya’da ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

ABD ilaç firması Moderna, Covid-19 aşısının Britanya’da ortaya çıkan virüsün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

AA’nın aktardığına göre, firmanın internet sitesindeki açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Mevcut verilere dayanarak, Moderna Covid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda Britanya’da ortaya çıktığı aktarılan yeni türe karşı da koruyucu olması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer aşısından sonra geçen hafta Moderna’nın aşısı da ABD’de, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.