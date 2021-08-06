  • BIST 1.434,500
  • Altın 496,65
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0950
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 35 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Moderna aşısı 6 ay boyunca yüzde 93 koruma sağlıyor

» »
ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği corona virüs aşısının iki doz uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.
Moderna aşısı 6 ay boyunca yüzde 93 koruma sağlıyor

Daha önce tartışmalara neden olan Moderna aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Moderna CEO’su Stephane Bancel tarafından yapılan açıklamada, ‘Corona virüs aşımızın kalıcı etki göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantı gibi bir tehdit varken her zaman tetikte olmalıyız’ ifadelerini kullandı.

Bancel, Moderna aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93’lük koruma sağladığını belirtti.

Pfizer-BioNTech de benzer bir açıklama yapmıştı

Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti. Moderna aşısı, Aralık 2020’de ABD’de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50’den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde 4 Milyar 310 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 17:42
  • Pandemide Hepatit C’ye dikkat05 Ağustos 2021 Perşembe 12:55
  • Sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın yolları05 Ağustos 2021 Perşembe 12:50
  • İngiltere'de Bilim Kurulu Üyeleri Uyardı: Bir Sonraki Corona Virüs Varyantı Daha Ölümcül Olacak04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:00
  • Araştırma: Tam Aşılı Kişilerin Corona Virüs Kapma İhtimali 3 Kat Daha Az04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:30
  • Pfizer/Biontech ve Moderna Aşıya Zam Yaptı04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:00
  • Tek Hastada 40 Kez Mutasyon Geçirdi04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:30
  • Hızlı Kilo Vermek Kas ve Su Kaybına Sebep Olur04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:00
  • 132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:56
  • Araştırma: Tam aşılı kişilerin corona virüs kapma ihtimali 3 kat daha az04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti