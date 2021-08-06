Moderna aşısı 6 ay boyunca yüzde 93 koruma sağlıyor

Daha önce tartışmalara neden olan Moderna aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Moderna CEO’su Stephane Bancel tarafından yapılan açıklamada, ‘Corona virüs aşımızın kalıcı etki göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantı gibi bir tehdit varken her zaman tetikte olmalıyız’ ifadelerini kullandı.

Bancel, Moderna aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93’lük koruma sağladığını belirtti.

Pfizer-BioNTech de benzer bir açıklama yapmıştı

Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti. Moderna aşısı, Aralık 2020’de ABD’de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50’den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.