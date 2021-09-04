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Moderna aşısından paslanmaz çelik açıklaması!

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Japonya'da, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna üretimi Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide üretilen 1.63 milyon doz aşının kullanımını askıya alınmıştı.
Moderna aşısından paslanmaz çelik açıklaması!

Japonya'da, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna üretimi Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide üretilen 1.63 milyon doz aşının kullanımını askıya alınmıştı. Ülkeye gönderilen şüpheli aşıların içindeki madde belli oldu. Moderna, bazı Covid-19 aşılarının içinde tespit edilen maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu açıkladı.

"PASLANMAZ ÇELİK TEHLİKE ARZ ETMEMEKTE"

İHA'da yer alan habere göre Moderna'nın Japonya'daki aşı dağıtımını yürüten Japon ilaç firması Takeda ile yaptığı ortak açıklamada "Moderna'nın Covid-19 aşılarında nadir görülen paslanmaz çelik parçacıkları insan sağlığı için ciddi tehlike arz etmemekte, maddenin, aşının fayda/zarar profiline tesir etkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilirken, aşı yapılan kolda kasa ulaşabilecek parçacıkların yan etki oluşturabileceği, ancak zararın bunun ötesine geçmeyeceği ifade edildi.

"TIBBİ RİSKİ ARTIRMASI BEKLENMEMEKTE"

Paslanmaz çeliğin kalp kapakçığı, eklem protezi ve ameliyatlardaki metal dikiş ve kelepçelerde rutin olarak kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle Japonya'daki aşı partilerinde tespit edilen bu parçacıkların enjekte edilmesinin tıbbi riski arttırması beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

YABANCI MADDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Japonya'da hükümet Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.

İKİ ŞÜPHELİ ÖLÜM

Öte yandan, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanırken, şahısların içerisinde yabancı madde tespit edilen ve toplatma kararı alınan dozlardan yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen aşılama ile ölüm sebebi arasında bağlantı bulunup bulunmadığı konusunda detaylı inceleme başlatılmıştı.

MAYIS AYINDA ONAYLANMIŞTI

Japonya, Moderna üretimi Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

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