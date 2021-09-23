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Moderna CEO’su Bancel: Salgın 1 yıl içinde bitecek

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Aralık 2019’de Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde 230 milyon kişiye bulaşırken, 4.7 milyondan fazla insanın da hayatını kaybetmesine yol açtı.
Moderna CEO’su Bancel: Salgın 1 yıl içinde bitecek

Aralık 2019’de Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde 230 milyon kişiye bulaşırken, 4.7 milyondan fazla insanın da hayatını kaybetmesine yol açtı. Salgının ortaya çıkışı ve virüsün şifrelerini çözmek için çalışmalar sürerken, uzmanlar bu krizden çıkış için en önemli yolun aşılanmadan geçtiğini söylüyor.

Virüse karşı aşı geliştiren şirketlerden ABD merkezli Moderna’nın CEO’su Stéphane Bancel, salgının bitişiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulundu. İsviçre’de yayımlanan Neue Zuercher Zeitung gazetesine konuşan Bancel, aşı üretim kapasitelerinin arttığını ve salgının bir yıl içinde bitebileceğini söyledi.

Bancel, “Eğer endüstri genelinde son 6 aylık süreçteki üretim kapasitesi artışına bakarsanız, önümüzdeki yılın ortasında dünya üzerinde herkesin aşılanmasına yetecek kadar doz ulaşılabilir olacak. Bebekler için de aşılama yakında başlayacak” dedi.

‘GRİP GİBİ OLACAK’

“Aşı olmayanlar kendiliğinden bağışıklık kazanacak” diyen Bancel, “Çünkü Delta varyantı çok bulaşıcı. Bu durum sonunda grip gibi bir hal alacak. Aşı olup iyi bir kış geçirebilecek, ya da aşı olmayıp hasta olma riskini göze alacaksınız. Belki de hastanede tedaviyle sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

Hayatın normale dönüşü için 2022 yılının ikinci yarısını işaret eden Bancel, “Bugünden itibaren konuşmak gerekirse, önümüzde 1 yıl var farz edebiliriz” diye konuşu.

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