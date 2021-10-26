Moderna, Covid-19 aşısının çocuklarda güçlü bağışıklık oluşturduğunu açıkladı

ABD'li ilaç firması Moderna, Covid-19 aşısının güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu, genellikle 6 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda iyi tolere edildiğini açıkladı.

Şirket, araştırmaya ilişkin verileri yakında yetkililere sunmayı planladığını duyurdu.

Moderna, iki dozlu aşısının çocuklarda 'virüs nötralize edici' antikorlar ürettiğini ve güvenliğin daha önce ergenler ve yetişkinler üzerinde yapılan klinik deneylerde görülenlerle karşılaştırılabilir olduğunu kaydetti.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışmanlarından oluşan bir panel, kısa süre içinde Pfizer'ın Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğini oylayacak.

Moderna da çocuklar için gerekli izni almak istiyor

Moderna aşısı, 18 yaşın üzerindeki yetişkinler için yetkilendirilmişti ve yakın zamanda bazı Amerikalılarda üçüncü bir doz için onay almıştı. Ancak firma çocuklar için de bu onayı almak istiyor.

FDA, aşının 12 ila 17 yaş ergenlerde kullanılmasına henüz izin vermiş değil. İsveç, genç yetişkinlerde kalp iltihabı vakalarının rapor edilmesinden sonra, Moderna aşısının genç yaş grupları için kullanımı durdurulmuştu.

Moderna'dan yapılan açıklamada, 4 bin 753 katılımcının yer aldığı denemedeki yan etkilerin çoğunun hafif veya orta şiddette olduğunu ve en sık görülen yan etkinin yorgunluk, baş ağrısı, ateş ve enjeksiyon yerinde ağrı olduğunu belirtildi.