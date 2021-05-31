Moderna, COVID-19’un yeni varyantları için uyarıyor

Perşembe günü düzenlenen bir etkinlikte Moderna yöneticileri, COVID-19'un yeni viral varyantlarının yolda olduğunu iddia etti.

Şirketin baş bilim sorumlusu Melissa Moore; “Virüs yayıldıkça hızla mutasyona uğruyor. Bu yeni viral suşların bazıları, orijinal suştan bile daha bulaşıcı görünüyor… Bazılarının mevcut aşımız tarafından nötralizasyona daha az duyarlı olduğunu zaten biliyoruz” dedi.

Moore; şirketin, ürettiği aşıyı sürekli olarak yeni varyantlara karşı test ettiğini de belirtti.

Moderna’nın bulaşıcı hastalık ekibinden Guillaume Stewat-Jones da yeni viral varyantların geldiğini, bu varyantların sürekli ortaya çıktığını söyledi. Stewat-Jones, “Çoğu varyantın mevcut virüsten daha ölümcül bir şeye dönüşmeyeceği kabul edilse de, bunun hiçbir garantisi yok” dedi.