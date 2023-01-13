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Moderna kalp krizine karşı aşı denemelerine başladı

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Moderna, kalp krizi ve kalp yetmezliği hastalarının kalplerine doğrudan enjekte edilen bir mRNA iğnesi geliştiriyor.
Moderna kalp krizine karşı aşı denemelerine başladı

Yeni geliştirilen aşı teknolojisi, şirketin amiral gemisi olan Covid-19 aşısıyla aynı teknolojiyi kullanırken insanların kalp krizinden haftalar veya aylar sonra iyileşmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Daily Mail’in haberine göre, aşı, insan kalp hücrelerine, kan akışını iyileştirdiği bilinen ve hasarlı kalp kaslarını onarmaya yardımcı olduğu bilinen bir hormon üretme talimatı vererek çalışır. Bu hafta ilaç üreticisi, birinci aşama klinik denemede ilk hastalara enjeksiyon yapıldığını duyurdu.

HÜCRELERDEKİ PROTEİNİ ARTIRIYOR

Kalp krizi, kalbe giden kan akışında bir kayıp olduğunda meydana gelirken, kalp yetmezliği, kalbin vücuda verimli bir şekilde kan pompalayamadığı zaman ortaya çıkar. Kas ciddi şekilde hasar görmüşse kalp krizinden sonra kalp yetmezliği gelişebilir. 

Yeni aşı teknolojisi, bir hücrede protein yapmak için görevli olan RNA’yı kullanıyor. Kalbe gevşemeyi kodlayan sentetik mRNA enjekte ederek insan hücrelerini hormonu üretmeye yönlendirir. Artan kan hareketi, yeni kan damarlarının büyümesini sağlar ve arterler ile damarlar boyunca kan akışının geri kazanılmasına yardımcı olur.

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