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Moderna: "Ürettiğimiz aşı mutasyona uğrayan virüs için de etkili"

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ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip koronavirüs aşısının İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.
Moderna: "Ürettiğimiz aşı mutasyona uğrayan virüs için de etkili"

ABD ilaç firması Moderna'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs aşısının, mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Koronavirüs aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer Koronavirüs aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

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