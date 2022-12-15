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Moderna ve Merck'in geliştirdiği kanser aşısı ölüm riskini yüzde 44 azalttı

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Yaklaşık 6 yıldır kişiselleştirilmiş kanser aşıları üzerinde çalışan Moderna ve ilaç ortağı Merck, geliştirdikleri kanser aşısının yüksek riskli cilt kanseri olan kişilerde ölüm ve kanser ilerlemesini önemli ölçüde azalttığını duyurdu.
Moderna ve Merck'in geliştirdiği kanser aşısı ölüm riskini yüzde 44 azalttı

Moderna'nın deneysel kanser aşısı ve ilaç ortağı Merck'in immünoterapi ilacı Keytruda'nın bir kombinasyonunun, yalnızca Keytruda kullanılan tedaviye kıyasla yüksek riskli hastalarda melanomun ölüm veya nüksetme riskini yüzde 44 oranında azalttığını gösterdi. 

Melanom cilt kanserlerinin en tehlikelisi ve en nadir görülen türüdür.

Moderna tarafından yapılan açıklamaya göre faz 2 denemesinde, daha önce melanomla ilgili ameliyat geçirmiş 157 hasta bir yıl boyunca izlendi. Bazı katılımcılar Keytruda ile birlikte mRNA-4157/V940 kod adlı dokuz doz kanser aşısı aldı. Diğerlerine, yüksek riskli melanom için standart tedavi olan tek başına Keytruda verildi.

RNA aşılarıyla aynı teknoloji kullanıldı

Moderna, bir hastanın bağışıklık sistemini tümörlerindeki benzersiz genetik mutasyonları tespit edecek ve bu moleküler sabıka kaydıyla eşleşen tüm kanser hücrelerini yok edecek şekilde eğiten kişiselleştirilmiş kanser aşıları geliştirmek için COVID-19 için haberci RNA aşılarının arkasındaki aynı teknolojiyi kullandı. George Washington Üniversitesi kanser merkezi müdürü Julie Bauman, mRNA kanser aşılarının her bireyin kanserini hedeflemek için özel olarak tasarlandığını söyledi.

Diğer kanser türlerinde de test edilecek

Şirketler, kombinasyonu diğer kanser türlerinde de test edecek. Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, "Bunun sadece melanomda değil birçok tümör tipinde çalışması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Merck Araştırma Laboratuvarları başkanı Dean Li, pozitif deneme bulgularının şirketin Moderna ile işbirliğinde önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini söyledi. Ancak bazı analistler, Moderna'nın yalnızca küçük miktarda deneme verisi yayınladığını ve sonuçların henüz bağımsız bilim adamları tarafından incelenmediğini belirterek ihtiyatlı olmaya çağırdı. 

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