Moderna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Son haftalarda başta Avrupa ülkeleri ve ABD'de hızla yayılan maymun çiçeği salgınıyla ilgili dikkat çekici bir hamle biyoteknoloji şirketi Moderna'dan geldi.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, maymun çiçeği hastalığına karşı bir aşı geliştirmek için harekete geçildiğini duyurdu.

Genelde Afrika’nın batı ve orta bölgelerinde tespit edilen ve bazı durumlarda ölümcül sonuçları olabilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili klinik öncesi testlerin yapıldığını açıklayan Moderna, yakın bir gelecek maymun çiçeği hastalığına karşı aşının hazır olacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, farklı ülkelerden 131 doğrulanmış maymun çiçeği vakasının ortaya çıktığını açıklarken 106 şüpheli vakanın da olduğunu duyurdu.

Moderna, aşının detayları ile ilgili fazla bir detay vermedi.