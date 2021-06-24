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Moderna'nın başkanı Hoge: Koronavirüsten korunmak için destek dozlarına sürekli ihtiyaç duyacağız

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Şirketin başkanı Dr. Stephen Hoge, bir soru-cevap oturumunda Associated Press'e, Moderna'nın sunduğu ilk iki doz aşının ardından üçüncü bir dozun daha uzun süreli koruma sağlayacağını düşündüğünü söyledi.
Moderna'nın başkanı Hoge: Koronavirüsten korunmak için destek dozlarına sürekli ihtiyaç duyacağız

İlaç şirketi Moderna'nın başkanı, gelecekte insanların Koronavirüsten korunmayı sürdürmek için Kovid-19 aşısının destekleyici dozlarına ihtiyaç duyacağını düşünüyor. 

The Independent'ta yer alan habere göre, şirketin başkanı Dr. Stephen Hoge, bir soru-cevap oturumunda Associated Press'e, Moderna'nın sunduğu ilk iki doz aşının ardından üçüncü bir dozun daha uzun süreli koruma sağlayacağını düşündüğünü söyledi. 

Dr. Hoge, insanları virüsün varyant suşlarından korumak için aşının tesirini artırmayı amaçlayan üçüncü dozu Moderna'nın "varyant desteği" diye adlandırdı. 

Hoge, "Hiçbirimiz önümüzdeki kasımda başka bir tecride girmek zorunda kalacağımız bir durumda olmak istemiyoruz. Sizi tekrar destekleyeceğinden emin olmak için aşımızı güncelliyoruz. Dördüncü çeyrekte sunacağımız varyant desteği bu" dedi.

Doktora göre yeni varyant desteklerinin tamamlanması birkaç ay sürecek.

Dr. Hoge, "Aşının ilk versiyonuyla yaklaşık 5 ayda başarıya ulaşmıştık ama büyük klinik deneyler yapmak zorunda kalmıştık. Şimdi bunu yapmak zorunda kalmayacağız. Varyantları hedef alan bir destek için bunu yaklaşık üç ayda yapabiliriz" dedi. 


Şirket şu anda gençlere uygulanabilecek aşıları ve olası destek dozlarını test ediyor. 

Şimdiye kadar ABD'de 217 milyon dozdan fazla Moderna aşısı dağıtıldı.

Geçen hafta şirket ABD'yle 200 milyon doz daha aşı karşılığında 3,3 milyar dolarlık (yaklaşık 29 milyar TL) bir tedarik anlaşması imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na göre Moderna, ek dozları Massachusetts eyaletinin Cambridge kentindeki tesisinde üretecek. Ürünlerin Mart 2022'nin sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Şirket, hükümete yılın dördüncü çeyreğinde "varyant desteğiyle" birlikte 110 milyon, 2022'nin ilk çeyreğindeyse 90 milyon doz aşı daha sağlamayı planlıyor.

Aşılanmış Amerikalıların çoğu ya Moderna ya da Pfizer aşılarından oldu ve bu şirketler aşılama çabalarının ön saflarında yer almaya devam edecek gibi görünüyor.

Buna uyum sağlamak için Moderna, en az 800 milyon doz daha aşı üretme amacıyla ABD merkezli üretim tesislerini genişletiyor.

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