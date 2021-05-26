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Moderna'nın Kovid-19 Aşısı, 12-17 Yaş Grubunda Tam Koruma Sağladı

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Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı bildirdi.
Moderna'nın Kovid-19 Aşısı, 12-17 Yaş Grubunda Tam Koruma Sağladı

Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı bildirdi.


Moderna'dan yapılan açıklamada, belirtilen yaş grubuyla ilgili verilerin haziran başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve diğer küresel düzenleyicilere iletileceği ifade edildi.


12-17 yaşlarındaki 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının, söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği ve kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu belirtildi.


Açıklamada, aşının her iki dozu da uygulanan gençlerin daha sonra Kovid-19'a yakalanmadığı ancak plasebo yapılanlardan dördünün Kovid-19 olduğu kaydedildi.


Aşının ilk dozunun yapılmasının ardından geçen iki haftada yüzde 93 koruma sağladığı vurgulanan açıklamada, aşının uzun süreli korumasının anlaşılması için deneklerin 12 ay boyunca takip edileceği aktarıldı.


Moderna 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.


FDA, 11 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.

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