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Moderna'nın tepe yöneticisi Bancel: Covid-19 bir yıl içinde bitebilir

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Moderna'nın tepe yöneticisi Bancel: Covid-19 pandemisi küresel olarak bir yıl içinde bitebilir
Moderna'nın tepe yöneticisi Bancel: Covid-19 bir yıl içinde bitebilir

ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın tepe yöneticisi Stephane Bancel, artan aşı üretiminin küresel tedariki sağladığı için Covid-19 pandemisinin bir yıl içinde bitebileceğini söyledi.

Bancel, "Son altı ayda endüstrideki üretim kapasitelerinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar yeterli doz mevcut olmalı; yani dünyadaki herkes aşılanabilir." dedi.

Moderna CEO'su, İsviçre gazetesi Neue Zuercher Zeitung'a verdiği demeçte, yakında bebekler için bile aşıların mevcut olacağını kaydetti.

Delta varyantının çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Bancel, "Grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ya aşı olursunuz ve iyi bir kış geçirirsiniz. Bunu yapmazsanız hastalanma ve hatta muhtemelen hastaneye gitme riskiyle karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

Bancel, bunun, gelecek yılın ikinci yarısında normale dönüş anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "Bugün itibariyle, bir yıl içinde sanırım" dedi.

Destekleyici aşıların onayını bekliyoruz

Bancel, geçen sonbaharda aşılanan risk altındaki hastaların "şüphesiz" bir tazelemeye ihtiyacı olduğunu ve bunun için hükümetlerin halihazırda aşılanmış kişiler için destekleyici aşıları onaylamasını beklediğini söyledi.

Güçlendirici aşının orijinal dozun yarısına sahip olacağını belirten Bancel, "Aşı hacmi, en büyük sınırlayıcı faktör. Dozun yarısı ile, önümüzdeki yıl dünya çapında 2 milyar yerine 3 milyar doza sahip olacağız" dedi.

Bancel, güçlendirici aşılar için yapılan klinik deneylerde Delta ve Delta Plus varyantlarını test ettiklerini kaydetti.

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