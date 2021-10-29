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Modi, COP26 öncesi Hindistan’ın net sıfır emisyon hedefini reddetti

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Reuters’in haberine göre; artan uluslararası baskıya rağmen, Hindistan’ın çevre sekreteri R.P. Gupta net sıfırın iklim krizine çözüm olmadığını duyurdu ve net sıfır karbon emisyonu hedefi ilan etme çağrılarını reddetti.
Modi, COP26 öncesi Hindistan’ın net sıfır emisyon hedefini reddetti

Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav yerel basına verdiği demeçte, COP26’da Hindistan’ın iklim adaletine vurgu yapacağını ve zengin ülkelerden gelişmekte olan ülkelerin küresel ısınmanın etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için gereken teknoloji ve finansmanı transfer etmelerini isteyeceğini söyledi.

Reuters’in haberine göre; artan uluslararası baskıya rağmen, Hindistan’ın çevre sekreteri R.P. Gupta net sıfırın iklim krizine çözüm olmadığını duyurdu ve net sıfır karbon emisyonu hedefi ilan etme çağrılarını reddetti.

Net sıfır emisyon, insan kaynaklı faaliyetlerle ortaya çıkan sera gazı emisyonları ile atmosferden doğal yollarla çıkanlar arasında genel bir dengenin sağlanması anlamına geliyor.

130’DAN FAZLA ÜLKEDEN NET SIFIR HEDEFİ

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra Hindistan, en büyük üçüncü sera gazı yayan ülke ve hâlâ büyük ölçüde kömür ve petrol gibi fosil yakıtlara bağımlı. Hindistan’ın enerji talebinin önümüzdeki on yılda da keskin bir şekilde artması bekleniyor.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için dünyanın küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlaması gerektiğini söyledi. Ve bunun olması için, küresel karbondioksit emisyonlarının 2050 civarında net sıfıra ulaşması gerekiyor.

Çin dahil 130’dan fazla ülke, önümüzdeki on yıllarda emisyonları net sıfıra düşürme hedefi belirledi.

İKLİM ADALETİNİ VURGULAYACAK

Modi, COP26 için Glasgow, İskoçya’da olacak ve pazartesi günü dünya liderleriyle iki günlük üst düzey bir toplantıya katılacak.

Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav bu hafta yaptığı açıklamada, COP26’da Hindistan’ın iklim adaletini vurgulayacağını ve zengin ülkelerden gelişmekte olan ülkelerin küresel ısınmanın etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için gereken teknoloji ve finansmanı transfer etmelerini isteyeceğini söyledi.

Altı yıl önce, dünya liderleri Paris Anlaşması adı verilen iklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşmaya vardılar. Hintli yetkililer, ülkenin Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirme yolunda olduğunu söylüyor.

Ancak hükümetin iklim eylemlerini, politikalarını ve hedeflerini izleyen Climate Action Tracker konsorsiyumu, Hindistan’ın taahhütlerini “son derece yetersiz” olarak değerlendirdi.

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