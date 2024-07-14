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MOE Açık Hava Sahnesi'nde coşkulu bir gece!

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13 Temmuz akşamı Yakın Doğu Kampüsü'nde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi'nde Türkiye'nin en sevilen rock müzik sanatçılarından Fatma Turgut, unutulmaz bir konsere imza attı.
MOE Açık Hava Sahnesi'nde coşkulu bir gece!

13 Temmuz akşamı Yakın Doğu Kampüsü'nde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi'nde Türkiye'nin en sevilen rock müzik sanatçılarından Fatma Turgut, unutulmaz bir konsere imza attı. Turgut, hayranlarıyla buluşarak hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi.

Turgut, enerjik sahne performansı ve etkileyici vokaliyle izleyenleri büyüledi. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konser boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı. "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Pembe Mezarlık" ve Model grubuyla özdeşleşen "Değmesin Ellerimiz" gibi hit parçalarıyla izleyicileri mest etti.

Kalabalık bir hayran kitlesinin eşlik ettiği gecede, seyirciler de şarkılara hep bir ağızdan katılarak unutulmaz anlara tanıklık etti. Turgut, sahnedeki samimi tavırları ve dinleyicileriyle kurduğu sıcak iletişimle büyük beğeni topladı.

Konser sonrasında kısa bir açıklama yapan Fatma Turgut, "Böylesine özel bir mekânda ve bu kadar muhteşem bir kalabalıkla buluşmak benim için büyük bir mutluluk. Bu geceyi unutmayacağım," dedi.

Fatma Turgut, MOE Açık Hava Sahnesi'ndeki performansıyla Yakın Doğu Kampüsü'nde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı ve Türk rock müziğinin en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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