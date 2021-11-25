Mogadişu'da bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.
Somali polisi, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığını açıkladı.
Saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Saldırıda yaralananlardan 13'ünün Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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