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Mogherini: "“Cenevre konferansı tarihi bir olay"

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Mogherini: "“Cenevre konferansı tarihi bir olay"
AB Dış İlişkiler Konseyi, Kasulidis ve Mogherini tarafından bilgilendirildi.

Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bilgilendirildiği, öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un ise toplantının girişinde, Kıbrıs konusunda açıklamada bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Londra Çözüm Görüyor- İngiliz Dışişleri Bakanından İyimserlik- Konsey Mogherini ile Kasulidis Tarafından Bilgilendirildi” başlıklı haberinde, Londra’nın Kıbrıs sorununda çözüm gördüğünü ve Kıbrıs sorununun çözümü perspektifleriyle ilgili iyimserlik “sızmasına” izin verdiğini yazdı.

Gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin dünkü toplantısında “Londra’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili bütün başlıklarda ilerleme gördüğünü, bunun da güvenlik ve garantiler konusunda yarın başlayacak olan görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili iyimserlik ortaya çıkardığını söylediğini” iletti.

İngiliz yetkilinin açıklamalarının “büyük öneme sahip olduğunu” kaydeden gazete, daha önce de yazıldığı gibi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, “yaz aylarında, muhtemelen de önümüzdeki Haziran ayında referandum yapılması öngörüsünde bulunarak, Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatıyla uyumu prosedürlerinin hızlandırılmasını talep ederek Avrupa Komisyonu’na yönelik girişimde bulunduğunu” öne sürdü.

Gazete, İngiliz Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarının, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından Cenevre konferansıyla ilgili olarak bilgilendirilmesi sebebiyle gerçekleştiğini yazdı.

Gazeteye göre Mogherini ise açıklamasında, Avrupa Birliği’nin “müzakerelerin, herkes tarafından kabul edilecek ve AB güvenlik ve hukuk çerçevesiyle uyumlu olacak şekilde, başarılı bir şekilde sonuçlanması için, elinden gelen her türlü çabayı göstereceği taahhüdünde bulundu”.

Gazeteye göre Mogherini, konuşmasında, “Cenevre konferansının tarihi bir olay olduğuna” da vurgu yaptı.

KASULİDİS

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise Konseyde yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye, Cenevre konferansına katılımlarından ötürü teşekkür ederek, “Çünkü bu meselenin, AB’nin, Avrupa antlaşmaları ve müktesebatıyla uyumlu olması gereken bir üye devletinin geleceğiyle alakalı olduğunu” ifade etti.

Gazeteye göre Kasulidis, Cenevre konferansına olumlu katılımından ötürü İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a, Güney Kıbrıs’a yönelik güçlü desteğinden ötürü de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a teşekkür etti.

Açıklamasında, “Cenevre’deki konferansın açık uçlu olduğunu” dile getiren Kasulidis, “40 yıldır tabu olan güvenlik konusunun görüşülmesinin ve bunun teknik aşamada daha fazla ele alınmasına karar verilmesinin ise, ileriye yönelik önemli bir adım teşkil ettiğini” söyledi.

Kasulidis, bunun, “her iki tarafın, hem Kıbrıslı Türklerin hem Rumların güvenlik duygusunu eşit derecede tatmin edecek olan bir çözüme ulaşma konusundaki iradelerini göstermekte olduğunu” da dile getirdi.

Gazeteye göre Kasulidis “Kıbrıs sorununun çözümünün, Kıbrıs’ın, üçüncü ülkelerin garantileri olmadan tam anlamıyla bağımsız ve egemen bir devlet olmasına olanak sağlayacağını” da ifade etti.

“Bunun oldukça önemli olduğunu” dile getiren Kasulidis, “çünkü halkın çözümü onaylamaya çağrılacağını ve halkın makul tereddütlerine yanıt verilmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Beklentilerle Mont Pelerin’e” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi’ne konu olduğunu ve burada sürece yönelik desteğin vurgulandığını ifade etti.

“AB PETER VAN NUFFEL’İ GÖNDERİYOR”

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki BM Barış Gücü nezdindeki Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisi Peter Van Nuffel’in, Avrupa Birliği’ni, yarın İsviçre’de başlayıp üç gün sürmesi beklenen Kıbrıs sorunuyla ilgili teknik temaslarda temsil edileceği haber verildi.

İlgili açıklamayı Avrupa Komisyonu Basın Sözcüsü Margaritis Schinas’ın yaptığını yazan gazete, Schinas’ın, Avrupa Komisyonu ile AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümü için önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan teknokratlar düzeyindeki temaslara yardımcı olma isteğini de ortaya koyduğunu da aktardı.

Gazeteye göre “bunun zor bir süreç olacağını” dile getiren Schinas, katkıda bulunma ve yardımcı olma konusundaki isteklerini bir kez daha teyit ettiklerini sözlerine ekledi.

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