Mogherini, Trump yönetimini uyardı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine AB’nin içişlerine karışmaması uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine AB’nin içişlerine karışmaması uyarısında bulundu.

Mogherini, Washington temasları kapsamında Atlantik Konseyi’nde ABD-AB ilişkilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, danışmanlarından Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Mogherini toplantılar için "Her şey çok iyiydi." ifadesini kullandı.

Yüksek Temsilci, “Tüm mesajlar iyiydi ancak bazı konularda farkı görüşte değilmişiz gibi davranmayacağım.” dedi.

ABD ile Avrupa’nın önceliklerinin farklı olduğuna dikkati çeken Mogherini, Brüksel ile Washington arasında terörizm ile mücadele gibi bazı alanlarda ortak bir zemin varsa da bu konulara yaklaşımların farklılık gösterdiğini söyledi.

"İÇİŞLERE MÜDAHALE OLMAMALI"

Trump yönetiminin mülteci ve göçmen politikası konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Mogherini, bunları iç meseleler olarak nitelendirdi. Mogherini, ABD’nin de AB’nin iç siyaseti konusunda yorum yapmama çağrısında bulundu.

Yüksek Temsilci şu ifadeleri kullandı:

“ABD bir demokrasidir. Büyük bir demokrasidir. Güçlü bir halkı ve güçlü kurumları var. ABD’nin iç tercih ve politikalarına dair yorum yapmak ne benim ne de başka bir Avrupalının işidir. Aynı şey ABD için de geçerlidir. İçişlere müdahale olmamalı.”

Trump’ın Brexit konusundaki yorumlarına imada bulunan Mogherini, şu değerlendirmede bulundu:

“Zaman zaman Avrupa ülkelerini şöyle veya böyle yapmaya davet eden bazı dedikodular ve yorumlar görüyorum. Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Avrupa’nın bir gururu var. Amerika’ya minnettarız, özgürlüğümüzü, demokrasilerimizi, ekonomilerimizi birlikte inşa ettik ancak büyüdük artık. Birlik olarak 60 yaşımıza giriyoruz. Biz küresel bir gücüz ve kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz.”

Trump, İngiltere’yi AB’den ayrılma referandumundan hemen sonra tebrik etmiş ve adanın AB'den ayrılmakla çok iyi yaptığını söylemişti.

‘İRAN İLE İLİŞKİLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ’

İran nükleer anlaşması konusunda ABD ile AB arasında ortak biz zemin söz konusu olduğunu ifade eden Mogherini, ABD’li yetkililerden İran nükleer anlaşmasına uyum konunda teminat aldığını belirtti.

Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Mogherini, İran ile yapılan anlaşmanın ikili değil BM Güvenlik Konseyi kararı ile uluslararası topluma mal olmuş bir anlaşma olduğunu dile getirdi.

Anlaşmanın uygulanmasının Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğuna değinen Yüksek Temsilci, İran’ın mutabakat gereğince üzerine düşeni yaptığı sürece AB’nin Tahran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini devam ettireceğini söyledi.

Mogherini, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’nın İran ilişki kurmak konusunda bir menfaati ve sorumluluğu var. Özellikle de kendilerine bakan yönüyle nükleer anlaşma tam olarak uygulandığı sürece gerek ekonomik ilişkiler konusunda olsun, gerek siyasi ilişkiler olsun ya da sektörel diyalog ve işbirliği olsun biz İran ile ilişkilerimize devam edeceğiz. ABD’nin politikası bu değil biliyorum ama Avrupa politikasıdır ve devam edecektir.”

Mogherini, nükleer program dışında AB’nin İran ile ilgili Orta Doğu’da terör gruplarına sponsorluk etmek ve insan hakları ihlalleri gibi kaygıları paylaştığını ifade etti.a