Moldovalılar çok az bir çoğunlukla AB'ye katılmayı destekliyor

Moldovalılar, Rusya'nın müdahalesi iddialarıyla gölgelenen çok önemli bir referandumun ardından çok az bir çoğunlukla AB'ye katılma yönünde oy kullandı.

Pazar günü Moldova'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve AB üyeliği referandumu, Rusya ile Batı arasında Doğu Avrupa'da denize kıyısı olmayan ve 2,5 milyon kişinin yaşadığı bu küçük ülkeyi kontrol etmek için süregelen mücadelede kritik bir ana işaret ediyordu.



Merkez Seçim Komisyonu'na göre, seçmenlerden ülkenin anayasasına AB'ye giden bir yol koyup koymamayı seçmelerini isteyen referandumda tüm oylar sayıldıktan sonra, "evet" oyu kullanılan yaklaşık 1,5 milyon oyun %50,46'sını alarak ilk sıraya yerleşti.

Bu sonuç, AB yanlısı kampanyanın 13.000'den biraz fazla oyla kazandığı ve batı yanlısı cumhurbaşkanı Maia Sandu için şok bir gerilemeyi kıl payı önlediği anlamına geliyordu.

Ayrı ayrı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Sandu'nun %42 ile ilk turda birinci olduğunu gösterdi. Sandu iki hafta sonra yapılacak ikinci turda en yakın rakibi, Rusya yanlısı Sosyalistlerin desteklediği eski bir savcı olan Alexandr Stoianoglo ile karşılaşacak. Pazartesi günü bir konferansta konuşan Sandu "Moldova Avrupa Birliği'ne katılma yolunda ilk zorlu mücadeleyi kazandı" dedi.

Sandu ayrıca "yabancı güçlerin" oy satın alma girişimlerini kınayarak bunu "Moldova'nın egemenliğine saldırı" olarak nitelendirdi. Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden birinde yapılan çifte oylama Sandu'nun Avrupa yanlısı gündemi için önemli bir sınav olarak görülüyordu.

Sonuç, anayasaya AB üyeliğini bir hedef olarak tanımlayan bir maddenin ekleneceği anlamına gelse de, ülkenin Avrupa bloğuna olası kabulü hala uzun yıllar uzakta. Referandumun kesin olmayan sonucu Sandu'nun destekçilerini ve Brüksel'deki müttefiklerini hayal kırıklığına uğratacak.

Seçim öncesi yapılan anketler Sandu'nun Stoianoglo ve diğer adaylar karşısında rahat bir üstünlük sağladığını gösterirken, anketler referandum öncesinde seçmenlerin yaklaşık %60'ının AB yanlısı yolu desteklediğini ortaya koydu. Moldova, Rusya'nın komşu Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından AB'ye katılmak için başvuruda bulundu ve bu işgal Sandu ve ülkedeki pek çok kişi tarafından kınanırken on binlerce Ukraynalı mülteci başkent Kişinev'e kaçtı. Moldova Haziran ayında AB'ye katılım müzakerelerine resmen başladı, ancak ülkenin yakın gelecekte gerekli demokratik ve adli reformları hayata geçirebileceğine dair şüpheler devam ediyor. Gözlemciler, zayıflamış bir Sandu'nun Stoianoglo liderliğindeki Moskova yanlısı birleşik bir muhalefet cephesine karşı zorlu bir ikinci turla karşı karşıya kalabileceğine inanıyor.



İlk verilere göre, ülke içindeki Moldovalılar referanduma karşı oy kullandı, ancak sonlara doğru sayılan ve büyük ölçüde AB yanlısı diasporadan gelen oylar evet kampanyasına son anda bir destek verdi. Kişinev'deki batılı bir diplomat, "Sandu, AB entegrasyonunu ilerletmek için güçlü bir yetki almayı umuyordu, ancak dar sonuç, politikalarına destek düzeyi hakkında önemli sorular ortaya çıkarıyor" dedi. Yetkili, "Konumu şimdi referandum kararından önce olduğundan daha sarsıntılı" diye ekledi.