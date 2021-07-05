Molehiya ve Börülce alırken dikkat!

Bekir Cura’ya ait Kuru Dolmalık Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden ise 25 numunenin 23’ü temiz çıktı. 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yeşilyurt köyü sakinlerinden İsmail Şanlı’ya ait Börülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün imhasına karar verildi.
Öte yandan Bostancı köyü sakinlerinden Durmuş Aydın’a ait Molehiyada da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.