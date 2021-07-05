  • BIST 1.356
  • Altın 500,90
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2800
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Molehiya ve Börülce alırken dikkat!

» »
Denetim sonuçlarına göre; numune alınan 25 ithal ürünün 24’ü temiz çıktı, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Molehiya ve Börülce alırken dikkat!

Bekir Cura’ya ait Kuru Dolmalık Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden ise 25 numunenin 23’ü temiz çıktı. 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yeşilyurt köyü sakinlerinden İsmail Şanlı’ya ait Börülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün imhasına karar verildi.

Öte yandan Bostancı köyü sakinlerinden Durmuş Aydın’a ait Molehiyada da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Ulucami Kültür Evinde Açiklamalarda Bulundu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
  • Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38
  • “Dün açıklanan Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı, Fransa’ya gönderildi”05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:27
  • KTTB: Hızlı Antijen Testlerinde Denetim Zaafiyeti Giderilmeli05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:20
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyardı:  Sağlıkta şiddeti önlemek için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz!05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:10
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:07
  • Yedidalga'da av tüfeği ile baş ve gözünden yaraladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:00
  • Yeniceköy'de aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:58
  • Bakan Canaltay: Ulaşımda tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:53
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Anastasiadis'e kınama: Önce İnsan05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti