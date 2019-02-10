'Moliere Kürtçe oynanınca daha mı tehlikeli oluyor?'

Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen Kürt Tiyatro Günleri’nin Adana Valiliği'nce yasaklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Amed Şehir Tiyatrosu sahnesinde açıklama yapan oyuncu Özcan Ateş, yasaklanan oyunlardan birisinin kendi oyunları olduğunu belirterek, “Biz bugün Adana’da Yaşar Kemal Sahnesi’nde Moliere’nin Tartuffe adlı oyununu sahneleyecektik. Şu anda sahnede olmamız gerekirken basın açıklaması yapmak zorundayız. Çünkü HDP Adana İl Örgütü tarafından 10-13 Şubat tarihleri arasında organize edilen Kürtçe Tiyatro Günleri yasaklandı” diye konuştu.



‘KÜRT TİYATROSUNA SANSÜR UYGULANIYOR’



Adana’nın Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olduğuna işaret eden oyuncu Ateş, “Adana Valiliği ‘il sınırları içinde huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının ve kamu esenliğinin sağlanması için tedbir almak üzere’ oyunlarımızın oynanmasını engellemiş. Buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Çünkü 2 yılı aşkın bir süredir zaten adı konulmamış bir yasaklama var. Örtülü bir sansür uygulanıyor Kürt tiyatrosuna. Hatta sadece Kürt tiyatrosuna değil, tüm alternatif sanat üreticilerine karşı negatif bir tutum var. Kendinden olmayanı yaşatmama ve yok sayma eğilimi devam ediyor. KHK ile kapatılan İzmir Yenikapı Tiyatrosu oyuncularından Nazlı Masatçı’nın tutuklanmasına varana dek süren bir tutumdan söz ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘CHP’Lİ BELEDİYELER SALON VERMİYOR’



Tiyatrocuların yaşadığı sorunlar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tutumunu eleştiren Ateş, “Kendini muhalif olarak tanımlayan çevrelerin bile ölü taklidi yaptığı bir dönemden geçiyoruz. İstanbul’da CHP’li belediyeler salon vermiyor. Hangi tarihte olursa olsun ‘yasak’ demiyorlar ama bir şekilde bitmeyen mazeretleri var. İnsanların kendi dilinde ve kültüründe etkinlik düzenlemesi teşvik edilmesi gerekirken yasaklanıyor. Moliere’in, Brecht’in oyunları Kürtçe oynanınca daha mı tehlikeli oluyor? Yoksa etkinliği HDP düzenlediği için mi yasaklanıyor? Ve ne yazık ki bu sorularımız halen yanıt beklemeye devam ediyor” ifadelerini kulandı.



MENCEL TİYATRO: ŞAŞIRDIK MI? HAYIR



Kürt Tiyatro Günleri’nin Adana Valiliği'nce yasaklanmasına bir tepki'de "Kozik" adlı oyunu yasaklanan Mencel Tiyatro'dan geldi. Yasaklamaya ilişkin yazılı açıklama yapan Mencel Tiyatro, bugün Adana’da Yaşar Kemal Sahnesi’nde Mencel Tiyatrosu olarak "Kozik" adlı oyunlarını sahnelemeleri gerekirken açıklama yapmak zorunda olduklarını söyledi.



Adana Valiliği'nin “il sınırları içinde huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının ve kamu esenliğinin sağlanması için tedbir almak üzere” oyunlarını yasakladığını hatırlatan açıklamada, "Buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Çünkü 2 yılı aşkın bir süredir zaten adı konulmamış bir yasaklama var. Örtülü bir sansür uygulanıyor Kürt tiyatrosuna. Hatta sadece Kürt tiyatrosuna değil tüm alternatif sanat üreticilerine karşı negatif bir tutum var. Kendinden olmayanı yaşatmama ve yok sayma eğilimi devam ediyor" denildi.