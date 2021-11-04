Molnupiravir: İngiltere'nin kullanımına onay verdiği ilk Covid hapı

İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu (MHRA), Covid-19 tedavisi için geliştirilen ve ağız yoluyla alınan bir ilaç olan Molnupiravir'e kullanım onayı verdi. Hap, Covid teşhisi konulmuş kırılgan hastalara günde iki kez verilecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, tedavinin en kırılgan hastalar ve bağışıklığı çok zayıf olanlar için ''çığır açıcı'' nitelikte olduğunu söyledi.

Javid, "Bugün, ülkemiz için tarihi bir gün. İngiltere, dünyada Covid tedavisi için evde kullanılan bir ilacı onaylayan ilk ülke oldu'' dedi.

Molnupiravir nedir?

ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretilen Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç.

Hap, virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu zedeliyor. Bunun virüsün çoğalmasını engelleyerek, vücuttaki virüs seviyelerini düşük tutacağı ve hastalığın şiddetini azaltacağı öngörülüyor.

MSD, tedavinin koronavirüsün yeni varyantlarına karşı gelecekte de eşit derecede etkili olmasını beklediklerini söyledi.

MHRA, ilacın hafif ve orta derecede Covid'i olan ve obezite, yaşlılık, diyabet veya kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri olan kişilerde kullanılmasına izin verildiğini belirtti.

İngiltere, yıl sonuna kadar 480 bin doz Molnupiravir ilacı siparişi verdi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen, benzer bir ilaçtan da 250 bin doz almayı planlıyor.

MHRA Başkanı June Raine, "Covid-19'a karşı cephaneliğimizde yeni bir tedavi" dediği Molnupiravir'in damar yerine ağızdan alınan ilk Covid ilacı olduğunun altını çizdi. Raine, "Bu önemli. Çünkü ilaç, Covid-19 ağır bir aşamaya gelmeden önce, hastane ortamı dışında alınabiliyor'' dedi.

ABD, ilacın 1,7 milyon dozunu yaklaşık 1.2 milyar dolara almıştı. Yani ilacın her dozu için yaklaşık 700 dolar ödemişti.

Avustralya, Singapur ve Güney Kore'de satın alma anlaşmaları yapmıştı.

İngiltere'nin ilaç için ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor.

Klinik testler

Daha önce Covid'e yakalan 775 hasta üzerinde yapılan klinik testlerde:

•İlaç verilenlerin yüzde 7.3'ünün hastaneye kaldırıldığı,

•Placebo ya da sahte ilaç verilenlerin yüzde 14,1'inin hastaneye kaldırıldığı,

•Hiçbir ölüm gözlenmediği ancak testlerde placebo ilaç verilenlerden sekizinin daha sonra öldüğü gözlendi.

Basın açıklamasında paylaşılan verilerin hakemlerce denetlenmesi gerekiyor.

Test sonuçları, Molnupiravir'in etkili olabilmesi için hastalığın semptomlarının görülmeye başlandıktan kısa bir süre sonra alınması gerektiğini gösteriyor.

Hastanedeki ağır Covid hastaları üzerinde yapılan daha önceki bir çalışma, istenen sonuçları vermemesi nedeniyle durdurulmuştu.

MSD, Covid tedavisinde kullanılan bir hapla ilgili olumlu test sonuçları açıklayan ilk şirket.

Diğer şirketler de benzer tedaviler üzerinde çalışıyor.

Pfizer, iki farklı antiviral tabletin denemelerine başladı.

İsviçre merkezli Roche şirketi de benzer bir ilaç üzerinde çalışıyor.