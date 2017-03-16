Monaco, 5-3'ün rövanşında destan yazdı

Fransa'nın Monaco takımı, İngiltere'de 5-3 yenildiği Manchester City ile sahasında karşılaştı. City'i 3-1'lik skorla mağlup eden Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdı.
Sahaya, sakatlığı süren golcü oyuncusu Falcao'dan yoksun çıkan Monaco, Mbappe'nin 8. dakikadaki golüyle 1-0 üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip, Fabinho'nun 29. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.
Tur için gole ihtiyacı olan Manchester City'nin 2. yarıdaki baskısı, 71. dakikada sonuç verdi. Sterling'in şutunda kaleciden dönen topu boş ağlara gönderen Sane, City'nin farkı bire indirmesini sağladı.
77. dakika kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topu, kafa vuruşuyla filelerle buluşturan Bakayoko, Monaco'yu 3-1 öne geçirdi.
Sahadan 3-1 galip ayrılan Monaco, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla çeyrek finalin yolunu tuttu.
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