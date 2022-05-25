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Monaco Prensesi Charlene: Sağlığım hâlâ zayıf

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Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından martta evine geri dönen Monaco Prensesi Charlene, Fransız basınına sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Monaco Prensesi Charlene: Sağlığım hâlâ zayıf

Monaco Prensesi Charlene, Fransız gazetesi Nice Matin'e verdiği röportajda sağlık durumunun daha iyi olduğunu ama yine de hassas bir süreçten geçtiğini söyledi. Uzun süre İsviçre’de tedavi gören ve martta evine dönen 44 yaşındaki prenses, sağlığının hâlâ zayıf olduğunu belirtti.

Eski bir profesyonel yüzücü olan prenses, “Sağlığım hâlâ kırılgan bir durumda ve ben de acele etmek istemiyorum. Bu uzun, zorlu ve acılı bir yol. Bugün kendimi daha sakin hissediyorum” dedi.

Eşi Prens Albert'la aralarının kötü olduğu söylentilerini reddeden Monaco Prensesi, eşinin kendisine büyük destek verdiğini ifade etti. Prenses, uzun süre sonra Monaco'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu da söyledi.

HASTALIĞI TAM OLARAK AÇIKLANMADI

Kasım ayı başlarında, “hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk” çektiği söylenen prensesin rahatsızlığı, kamuoyuna asla tam olarak açıklanmadı. Konu hakkında konuşan eşi Prens Albert, prensesin kendi isteğiyle Monaco dışında bir tedavi merkezini seçtiğini söylemişti.

Saraya yakın bir kaynak ise, Prenses Charlene’in kulak, burun, boğaz enfeksiyonu geçirdiğini ve bunun önceki bir ameliyattan kaynaklanan ciddi sinüs ve yutma sorunlarına yol açtığını açıklamıştı. Prensesin başarısız bir estetik ameliyat geçirdiği ya da kanser olduğuna yönelik de birçok iddia bulunuyordu.

Saray tarafından yapılan açıklamada, eşi ve ikiz çocukları Prens Jacques ve Prenses Gabriella ile saraya dönen prensesin, nekahet sürecini sarayda geçireceği doğrulanmıştı. Prensesin resmi görevlerine kademeli olarak devam etmeye başladığı belirtiliyor.

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