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Monaco - PSG maçı ertelendi

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Fransa'da Monaco-PSG maçı yağış nedeniyle ertelendi
Monaco - PSG maçı ertelendi

Fransa Birinci Ligi'nde  Monaco ile Paris Saint-Germain  arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.

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