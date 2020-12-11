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Monolitin Sırrı Çözüldü

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Önce Amerika, ardından bir çok Avrupa ülkesinde ortaya çıkan metal sütunun (Monolit) üzerindeki gizem perdesi kalktı.
Monolitin Sırrı Çözüldü

Başta medya olmak üzere, bütün dünyanın “Uzaylılar mı dikiyor?” sorusunu yönelttiği monolitin, televizyon yayıncısı Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yayınlanan “Neden tüm dünyada monolitler yaptım?” başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi.

HER YERDE GÖRÜLDÜ, KAYBOLDU

Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.

Bu metal sütunları üretenler ise Avustralyalı üç şakacı- maceraperest; Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane.

Melbourne’da bir monolit inşa eden üç arkadaş, saçma yaşamayı sevdiklerini ve beyinlerinin böyle çalıştığını söylemişlerdi.

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