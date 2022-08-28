Montella ile Balotelli tartıştı! Adana Demirspor hocası çılgına döndü!

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, hakemlerle konuşan Mario Balotelli’nin yanına giderek sözlü tepkide bulundu.

Arkasını dönen ve hocasına bir şeyler söyleyen Balotelli’nin cümlelerine sinirlenen Montella adeta çılgına döndü! İkilinin tartışmasını engellemek için araya giren isimlere de kızan Montella, yardımcıları tarafından zorla sakinleştirildi.

Mario Balotelli’yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü. Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella’yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

İtalyan teknik adam, maç sonu canlı yayına çıktığı beINSports’ta muhabirin yaşanan olayı sorması üzerine, “Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim” şeklinde cevap verdi.

Basın toplantısında konuşan başarılı çalıştırıcı, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” dedi.