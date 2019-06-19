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Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

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Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin Makro Profili'ni “Zayıf-”den “Çok Zayıf+”ya indirdi.
Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Görünüm negatif kaldı.

 

Açıklamada “Not indirimi esas itibariyle ülkenin dış kırılganlığının önemli derecede artarak bankaları, yatırımcı güveni ve mudi davranışındaki ani değişikliklere karşı daha fazla riske maruz bırakması,

Hükümetin mudilerin yabancı para erişiminin sınırlandırmasını da içerebilecek, daha fazla uç önlem alması riskinin artması,

Faaliyet ortamının daha da bozularak bankaların ödeme gücü göstergelerinde zayıflamaya neden olmasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Negatif görünümün, “ülke notundaki negatif görünüme uyumu olarak, sermaye kontrolü ihtimalinin daha da artması riskini yansıttığı” belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin Makro Profili'ni “Zayıf-”den “Çok Zayıf+”ya indirdi.

Moody's 14 Haziran'da Türkiye'nin ülke notunu Ba3'ten B1'e indirmiş, görünümü negatif bırakmıştı. Moody's, Akbank, Şekerbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası olmak üzere beş Türk bankasının İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) notunu düşürdü.

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