Moody’s, Türkiye’de enflasyon beklentisini 17 puan birden yükseltti

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BloombergHT’nin aktardığına göre Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak koruyan kuruluş, 2023 sonu için enflasyon beklentisini de yüzde 30’da tuttu.

MB anketinde fırlamıştı

Merkez Bankası’nın (MB) anketi de yıl sonunda enflasyonun yüzde 57,92 seviyesine çıkmasını öngörmüştü.

Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisi yüzde 46,44 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası enflasyon beklentisiyse yüzde 33,28 oldu, önceki ankette bu beklenti yüzde 28,41’di.