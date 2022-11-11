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Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5’tan yüzde 5,3’e yükseltildiğini bildirdi
Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu, “Küresel Makro Görünüm” Kasım 2022 raporunu yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin daha önce ağustos ayında yayımlanan raporda bu yıla ilişkin yüzde 4,5 olarak belirtilen büyüme öngörüsünün yüzde 5,3'e yükseltildiği bildirildi.

Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin de ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 2 olarak teyit edildiği belirtilen raporda, 2024 yılında ise Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, küresel ekonominin kalıcı enflasyon görünümü nedeniyle yüksek belirsizliğin görüldüğü bir gerileme sürecinin eşiğinde olduğu, küresel ekonominin parasal politika sıkılaştırılması, jeopolitik ve finansal piyasa oynaklığı gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Raporda, “Küresel büyüme 2023 yılında yavaşlayacak ve 2024 yılında da durgunluğunu korumaya devam edecek. Eğer hükümetler ve merkez bankaları, ekonomileri mevcut zorluklara karşı yönlendirebilmeyi başarabilirse 2024 yılında yine de görece bir istikrar süreci oluşabilir.” ifadeleri yer aldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, G20 ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 2,1'den yüzde 1,3'e çekildiği belirtildi.

Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki aktivitenin azalması nedeniyle 2023 yılında küresel ekonomik performansta sert bir yavaşlamanın yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, 2024 yılında ise küresel ekonomik aktivitenin ortalama eğiliminin altında kalarak sadece 2,2 artış kaydetmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Küresel ekonomik görünüme ilişkin parasal sıkılaştırmanın, artan faiz oranlarının ve yükselen ABD dolarının ileriki dönemde finansal risk oluşturduğu belirtilirken derecelendirme kuruluşunun temel beklentisinin merkez bankalarının gelecekte düzensiz bir parasal sıkılaştırma sürecinin oluşmasından kaçınması yönünde olduğu kaydedildi.

Raporda, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e, 2023 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 1,3'ten yüzde 0,4'e çekildiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 2,5'tan yüzde 3'e artırıldığı, 2023 yılına ilişkin yüzde 0,3 olan büyüme tahminin ise yüzde 0,6 daralma olarak güncellendiği belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3,5'tan yüzde 3'e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4,8'den yüzde 4'e düşürüldüğü belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, ayrıca önümüzdeki süreçte Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin makro ekonomik görünümde temel jeopolitik risk olarak kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi. 

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