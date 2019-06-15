Moody's Türkiye'nin kredi notunu indirdi, Bakanlık 'tarafsızlık' çağrısı yaptı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ile ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kararın, kurumun "nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yarattığını" değerlendirdi.

Cuma günü geç saatlerde açıklama yapan Moody's, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü ve görünümün de negatif olmayı sürdürdüğünü öngördü.

Açıklanan kararda, Türkiye'nin geniş ve farklı alanlara yayılmış bir ekonomisi olması ve devlet borçlarının düşük olmasına karşın, "kurumsal yapıdaki sağlamlığın kaybolmayı sürdürdüğü ve yatırımcı güvenini artıracak etkili politikaların uygulamaya konulamadığı" vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise not indirme kararının, "Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmadığını" savundu.

Bakanlığın Cumartesi gününün ilk saatlerinde yayımlanan yanıt niteliğindeki değerlendirmesinde, "Kuruluşun analizlerinin nesnelliği açısından soru işaretleri" oluştuğu kaydedildi.