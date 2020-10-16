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Morgdaki ceset aniden titremeye başladı

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Hindistan'da öldü sanılan ve morga kaldırılan 74 yaşındaki adam, hayatta olduğu halde saatlerce morgdaki soğuk ünitede bekletilince gerçekten hayatını kaybetti.
Morgdaki ceset aniden titremeye başladı

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem şehrinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Balasubramanyam adındaki adam, pazartesi günü kaldırıldığı özel hastanede 'ölü' olarak kayıtlara geçirildi.

Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, ardından bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları haberi verildi.

CESEDİ TESLİM ALMAYA GELDİKLERİNDE TİTRİYORDU

Ertesi gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, Balasubramanyam’ın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.

Acil olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki adam bugün hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam’ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Dekan, Balasubramanyam'ın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de ekledi.

AİLEYE DAVA AÇTILAR

Polis ise, 'aceleci veya ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atma' suçundan aileye karşı dava açtıklarını duyurdu.

Polis şefi Senthil Kumar, ailenin Balasubramanyam'ın ölümüyle ilgili bir ölüm belgesini sunamadığını da anlattı. Ancak soğutucu üniteyi getiren cenaze düzenleme şirketi, yaşlı adamının kardeşinin kendilerine 'doktordan ölüm belgesi' aldığını söylediğini belirtti.

Kumar, ailenin babalarının nörolojik sorunlardan da mustarip olduğunu öne sürdüğünü de söyledi.

Olayda, Balasubramanyam'ın 24 saat soğutucuda nasıl hayatta kaldığı ve ölü olarak bildirildiği özel hastanenin soruşturulup soruşturulmadığı da bilinmiyor.

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