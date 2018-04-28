Mormenekşe Enginar Festivali başladı.

Mormenekşe’de düzenlenen 10. Enginar Festivali dün akşam yapılan kortej ve açılış töreniyle başladı

Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen Festival bu yıl, “Enginar Köyünde Güzel” sloganıyla yapılıyor. Üç gün sürecek olan festivalin açılışı Başbakan Tufan Erhürman tarafından yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından Mormenekşe Köy Kadın Kursu’nun sergi açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra açılış konuşmaları yapıldı.

Mormenekşe Kadınlar Birliği ve Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Erşen Ummanel, festivale katkı koyan herkese teşekkür ederek, tüm konuklara “hoş geldiniz” dedi.

Mormenekşe Muhtarı Sayım Aytürk de, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ise, enginar üretiminin önemini vurgulayarak üretimin Türkiye’ye ihracat noktasına geldiğini belirtti

Başbakan Tufan Erhürman da, Mormenekşe Enginar Festivali’nin her yıl geliştiğini dile getirerek, festivalde Mormenekşeli kadınların büyük emeği olduğunu vurguladı. Mormenekşe kadınlarının Kıbrıs Türk Halkının üreterek var olacağına bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Erhürman, Mormenekşeli kadınları kutladı.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterileri yapıldı.