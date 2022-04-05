Mormenekşe G.B. Spor Kulübü: Yeniboğaziçi Belediyesi Kapatılmaz

"Büyük şehirleri bile geride bırakan Belediye yapısı ile köylerimiz ve insanımız ile birlikte gelişmekte ve Kıbrıs'ın incisi olma yolunda ilerlemekteyiz."

Ülkemizin en güzel sahillerine sahip olan, turizm, spor, sivil toplum örgütleri, kültür-sanat-festival, yeme-içme kültürü, insan kaynakları denince akla gelen ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi olan bölgemiz kendi ayakları üzerinde duran BELEDİYEMİZ ile birlikte çok büyük bir gelişime sahiptir.

Büyük şehirleri bile geride bırakan Belediye yapısı ile köylerimiz ve insanımız ile birlikte gelişmekte ve Kıbrıs'ın incisi olma yolunda ilerlemekteyiz.

Mormenekşe G.B. Spor Kulübü olarak bu güzide belediyenin - BELEDİYEMİZİN kapatılmasına şiddetle karşı çıkar, bu yanlıştan dönülmesini talep ederiz.

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ KAPATILAMAZ!