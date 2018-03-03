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Mormenekşe Kadınlar Birliği, etkinlik düzenliyor

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Mormenekşe Kadınlar Birliği, etkinlik düzenliyor
Mormenekşe Kadınlar Birliği, etkinlik düzenliyor

 Mormenekşe Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyor. 

Dernekten yapılan açıklamaya göre,  köy ve bölge kadınları ile  kadın derneklerinin destek verdiği etkinlik yarın saat 13.00'te DAÜ Beach Club'ta yer alacak. 

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