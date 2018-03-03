Mormenekşe Kadınlar Birliği, etkinlik düzenliyor

Mormenekşe Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, köy ve bölge kadınları ile kadın derneklerinin destek verdiği etkinlik yarın saat 13.00'te DAÜ Beach Club'ta yer alacak.
Mormenekşe Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, köy ve bölge kadınları ile kadın derneklerinin destek verdiği etkinlik yarın saat 13.00'te DAÜ Beach Club'ta yer alacak.
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