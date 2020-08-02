Mormenekşe köyünde yangın çıktı

01.08.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Mormenekşe’nin batı kısmında tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu üç adet incir, iki adet limon, iki adet asma, üç adet zeytin, bir adet nar, bir adet badem ağacı, bir adet zeytin fidanı, dört adet akasya ağacı ve bir adet dut ağacı kısmen, yirmi adet kalıp tahtası, iki adet eski küvet, 30 metre hortum, bir adet bondo, bir adet yemek masası ve on adet küçük kare balya tamamen yanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.