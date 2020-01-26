Mormenekşe, Lideri Çelmeledi..! (0-0)

K-Pet Birinci Ligi’nde zirvede yer alan Mesarya, ikinci devrenin ilk maçında konuk olarak gittiği Mormenekşe’de 0-0 berabere kalarak büyük yara aldı.
Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Halil Erdem Canaloğlu
Mormenekşe: Mehmet Salih (56.Dk Gökhan) Gökay (75.Dk Sami) Ahmet, Fetin, Emre, Tacettin (90.Dk Emre) Tugay, İsmet, Nasuh, Ömer, Sabri
Mesarya: Hasan Piro, Halil Turan, Orhan, M.Ayker (89.Dk Rıdvan) İ.Çıdamlı, Arda, Abdullah, Cemal (68.Dk Mehmet) Ahmet (81.Dk Mehmet Ali) Çağdaş, Yusuf
İlk devreyi 36 puanla lider olarak tamamlayan ve en yakın rakibine 6 puan fark atan Mesarya Mormenekşe deplasmanında golsüz berabere kalarak ikinci devreye bir puanla başladı.
Mormenekşe Mesarya karşısında ortaya koyduğu diri oyunla rakibine gol şansı tanımadı.
Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz berabere tamamlanınca Mesarya Puanını 37’ye çıkardı mormenekşe ise 22 puana yükseldi.
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