“Mormenekşe U21 Özalp’a Emanet”

K-Pet 1.lig ekiplerinden Mormenekşe yönetimi aldığı kararla U 21 takımının başına Bekir Özalp’ı getirdi.

Mormenekşe’de U21 takımının başına gelen Bekir Özalp ARENASPORKOLİK muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Özalp: MTG altyapısında başlayıp Tuzla, Geçitkale gibi takımlarda görev aldıktan sonra Mormenekşe ile yollarının kesiştiğini söylerken Özalp Mormenekşe yönetiminin kendine güvenerek bu göreve getirdiği için teşekkür etti.

Özalp ayrıca amaçlarının özelde Mormenekşe takımına genelde ise ülke futboluna disiplinli ve başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Özalp ayrıca 16 puanla 11. Sıradaki takımlarının ligin ikinci yarısında hak ettiği yere gelerek üst sıraları zorlayan savaşan ve mücadele eden bir takım olacaklarını sözlerine eklerken bu potansiyeli Mormenekşe gençlerinde gördüğünü söyledi.