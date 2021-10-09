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Mormenekşe ve Girne'de yangın

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Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün iki yerde çıkan yangınlar da zarara sebep oldu.
Mormenekşe ve Girne'de yangın

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün iki yerde çıkan yangınlar da zarara sebep oldu.


Mormenekşe Ağıllar Bölgesinde bulunan, Memiş Düzgün’e ait ağıl içerisindeki evde elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu, saat 23:00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu bahse konu ev içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.


Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Courtyard Inn Restorana ait personel lojmanlarının çatısında bulunan elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu, saat 14:30 sıralarında çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu iki personel lojmanı ve içerisindeki muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.
Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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