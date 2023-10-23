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Mormenekşe ve Sınırüstü Kırsal Kesim Arsalarının ‘Su Projesi İhalesi’ Sözleşmesi İmzalandı

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Mormenekşe ve Sınırüstü Kırsal Kesim Arsalarının ‘Su Projesi İhalesi’ Sözleşmesi İmzalandı
Mormenekşe ve Sınırüstü Kırsal Kesim Arsalarının ‘Su Projesi İhalesi’ Sözleşmesi İmzalandı

2012 yılında dağıtımı yapılan Mormenekşe ve Sınırüstü kırsal kesim arsalarının Su Projesi ihalesinin altyapı sözleşmesi imzalandı.

İhale sözleşmesine İçişleri Bakanlığı adına Dursun Oğuz, İhaleyi kazanan firma Ceyda Construction adına Savaş Ceyda, Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler ve İskan Müsteşarı Kemal Yılmaz imza koydu.

Projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmış olup; Mormenekşe Kırsal Kesim arsaları su projesi altyapı maliyeti 1 milyon 700 bin TL, Sınırüstü Kırsal Kesim arsaları su projesi altyapı maliyeti 12 milyon 100 bin TL, toplam maliyet 13 milyon 800 bin TL’dir.

Şu anda ihale dosyaları hazırlanan ve yakın zamanda ihaleye çıkacak bölgeler arasında Balıkesir Asfalt Projesi, Meriç Asfalt Projesi, Aygün Elektrik-Su Projesi, Haspolat Asfalt-Su projesi, Korkuteli Stabilize Projesi, Mutluyaka Stabilize Projesi, Kalkanlı Stabilize Projesi, Şirinevler Su Projesi, Mormenekşe Elektrik Projesi, Dörtyol Elektrik Projesi, Gaziköy Elektrik Projesi ve Dikmen Su-Elektrik Projesi yer alıyor.

Bakanlık, ihaleyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

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