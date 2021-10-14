Mormenekşe ve Zümrütköy'de uyuşturucu operasyonları yapıldı.

1. 13.10.2021 tarihinde, Mormenekşe’de, H.H.H.(E-34)’in kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emre olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 13.10.2021 tarihinde, Zümrütköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, N.Ö.(E-38)’nün üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 300 miligram ağırlığında eroin türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise bir adet metal dedektör bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.