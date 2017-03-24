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Mormenekşe'de iş kazası: beton zemine düştü, başından yaralandı

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Mormenekşe'de iş kazası: beton zemine düştü, başından yaralandı
Yaşanan kazayla ilgili polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında, Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan Natalia Stsıapanava (K-36)  kulüp içerisinde bulunan merdivenlerin sekizinci basamağından (yaklaşık iki metre yükseklikten) dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu başından yaralandığı kaydedildi.

Yakın Doğu Hastanesine sevk edilen Stsıapanava'nın, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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