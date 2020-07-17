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Mormenekşe'de yangın

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Mormenekşe'de yangın
Mormenekşe'de yangın

 

16.07.2020 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Mormenekşe köyünün girişinde bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Nazım UĞUR'a ait 35 dönüm anız ve Yusuf DEMİRTAŞ'a ait 5 dönüm anız, 1 adet rulo balya, 1250 metre damlama lastiği ve 9 adet kelepçeli su borusu yanarak zarar meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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