Mormenkeşe köyünde bulunan taşınmaz mal üzerine inşaa edilen binaya ilişkin karışıklık

Güney'de Kıbrıslı Türk Mustafa Mehmet Mustafa’ya ait araziye yapılan binaların durumu karışık

Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde bulunan arazinin, önce bir işadamı, ardından da Rum Telekomünikasyon Dairesi’ne (CYTA) "yasadışı şekilde satılışının" ve bu durumun yargıya taşınmasının üstünden uzun zaman geçmesine karşın, söz konusu arazi üzerine yapılan ve henüz tamamlanmayan 27 milyon Euro değerindeki AERO binalarına ilişkin durumun oldukça karışık olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “AERO Skandalı Binasına İlişkin Yasal ve Hak Sahipliğine İlişkin Karışıklık” başlığında verdiği haberinde, söz konusu araziye inşa edilen AERO binasının, iş insanı Nikos Lillis ve Mustafa Mehmet Mustafa’ya ait olduğunu, bununla birlikte, Rum Telekomünikasyon Dairesi ile Emeklilik Fonu’nun, arazinin hak sahipliği ve binanın tamamlanması konusunda, sorunlar yaşadıklarını yazdı.

Gazete arazi üzerine inşa edilen bina konusunda var olan sorunlara geniş bir şekilde yer verdi.