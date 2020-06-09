  • BIST 108.998
  • Altın 375,748
  • Dolar 6,7908
  • Euro 7,7049
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

“Morning, Evening ve Summer 2007” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı

» »
Sanatçı Anatoliy Drozdov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kovid 19 Karantina günlerinde “Morning, Evening ve Summer 2007” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı.
“Morning, Evening ve Summer 2007” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Anatoliy Drozdov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Anatoliy Drozdov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Morning, Evening ve Summer 2007” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Anatoliy Drozdov

22 Mart 1990'da Kazakistan, Karaganda'da doğdu. Kazakistan Tasarımcılar Birliği Üyesi ve Gürcistan Sanatçılar Birliği Üyesi'dir. Birçok uluslararası yarışma ve sergi katılımcısıdır. 2008 yılında Almati cumhuriyeti yarışmasında birincilik aldı. 2011 yılında Karaganda şehrinde "Benim Evrenim" adlı kişisel bir sergi açıldı. 2017 yılında Almatı'da düzenlenen "Kazakistan sanatçılarının gözüyle - Rusya" uluslararası sergisine katıldı. 2018 yılında Almatı'daki uluslararası "Beyaz" sergisine katıldı. 2019 yılında Gürcistan Tiflis'teki uluslararası sempozyuma katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji Burs, Seviye ve Giriş Sınavı 13 Haziran’da07 Haziran 2020 Pazar 16:32
  • Mimarlik Bölümü, Miak Tarafindan Akredite Edildi05 Haziran 2020 Cuma 18:01
  • “Güneş Çarpması Basit Bir Güneş Yanığından Hayatı Tehdit Edici Durumlara Kadar Varabilen Tablolar İle Seyredebilir.”04 Haziran 2020 Perşembe 18:26
  • Yakın Doğu Koleji 2020-2021 Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı 13 Haziran 2020 Tarihinde Yapılacak…03 Haziran 2020 Çarşamba 18:04
  • YDÜ, Bakanlık Onaylı Ve Sertifikalı” İş Sağlığı Ve Güvenliği” Eğitimi Verecek03 Haziran 2020 Çarşamba 17:09
  • Kıbrıs’ın turistik, tarihi ve turistik mekanlarını tuvale resmetti.02 Haziran 2020 Salı 17:15
  • YDÜ “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak01 Haziran 2020 Pazartesi 16:15
  • St.Barnabas Manastırı, Bellapais Manastırı, Lala Mustafa Paşa Camii, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Girne Kalesi’nin Antik Limanı’nı resmetti.31 Mayıs 2020 Pazar 17:57
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Okul Öncesi, İlkokul Ve Kolej Öğrenim Ve Yurt Ücretlerine Artış Yapmayacağını Duyurdu31 Mayıs 2020 Pazar 15:52
  • ​​​​​​​COVID-19 Pandemi Sürecinde Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı Arttı..28 Mayıs 2020 Perşembe 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti