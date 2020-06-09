Sanatçı Anatoliy Drozdov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kovid 19 Karantina günlerinde “Morning, Evening ve Summer 2007” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı.

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Anatoliy Drozdov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Anatoliy Drozdov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Morning, Evening ve Summer 2007” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Anatoliy Drozdov

22 Mart 1990'da Kazakistan, Karaganda'da doğdu. Kazakistan Tasarımcılar Birliği Üyesi ve Gürcistan Sanatçılar Birliği Üyesi'dir. Birçok uluslararası yarışma ve sergi katılımcısıdır. 2008 yılında Almati cumhuriyeti yarışmasında birincilik aldı. 2011 yılında Karaganda şehrinde "Benim Evrenim" adlı kişisel bir sergi açıldı. 2017 yılında Almatı'da düzenlenen "Kazakistan sanatçılarının gözüyle - Rusya" uluslararası sergisine katıldı. 2018 yılında Almatı'daki uluslararası "Beyaz" sergisine katıldı. 2019 yılında Gürcistan Tiflis'teki uluslararası sempozyuma katıldı.