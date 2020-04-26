Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu' üreten Alman girişimciler talebi karşılamakta zorlanıyor

Covid-19 salgınının yayılma hızını azaltmak amacıyla getirdiği karantina tedbirlerini hafifletmeye başlayan Almanya'daki bir firma son dönemde ürünlerine gelen talebi karşılamakta zorlanıyor. Köln merkezli küçük ölçekli firmanın ürettiği "virüs öldürücü" kutuya olan talep küresel boyuta ulaştı.

"Virüs öldürücü" kutu, morötesi ışınlarla yüzeyleri dezenfekte ediyor. Yürüyen merdivenlerin bantlarına, süpermarketlerin alışveriş arabalarına ya da asansör düğmelerine yerleştirilebilen bu ürün, birçok kişinin dokunduğu bu tür yüzeyleri virüslerden arındırıyor.

Kadın girişimcilerin başarısı

İki okul arkadaşı tarafından bundan on yıl önce şirketleşen ve ailelerinin desteğiyle ürüne patent almayı başaran Tanja Nickel ve Katharina Obladen, Covid-19 salgınıyla mücadele için çareler arayan ve ortak kullanıma açık olan süpermarket, kafe, mağaza ve diğer iş yerlerinden gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Domuz gribi salgınından endişe duyan Alman girişimciler, ürünü geliştirirken New York'taki içme suyunun mor ötesi ışınlarla strerilize edilmesi fikrinden ilham aldıklarını söylüyor. Şirketin ilk müşterileri olan Avrupa'nın büyük asansör ve yürüyen merdiven üreticisi firmalar ürünlerini satın alarak hastane, alışveriş merkezi ve tren istasyonlarında kullanmaya başlıyor.

Ancak bugüne kadar "olsa iyi olur" yaklaşımıyla gelen taleplerin artık "olmazsa olmaz"a dönüşmesi şirketin iş yükü arttırmış. Girişimciler son dönemde koronavirüs endişesiyle gelen küresel talebi beş kişilik personelle karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Morötesi kutu tehlikeli mi?

Geliştirdikleri Escalite modülü adı verilen mor ötesi ışın kutusu ile yayılan radyasyon yüzeylerdeki mikro organizmaların DNA'sını bozarak temizlenmesini sağlıyor. Kutunun içine yerleştirilen üç adet mavi ışık saçan UVC ampullerden en yüksek şiddette morötesi ışınlar gönderiliyor.

Deri ya da gözle temas etmesi halinde çok tehlikeli olan bu ışınların zararını önlemek için dikdörtgen bir metal kutu içinde saklanıyor. Yürüyen merdivene yerleştirlen bir kol uzunluğundaki kutunun altından geçen bant gönderilen ışınlar sayesinde yüzeyi strerilize ediyor.