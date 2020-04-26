  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu' üreten Alman girişimciler talebi karşılamakta zorlanıyor

» »
Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu' üreten Alman girişimciler talebi karşılamakta zorlanıyor
Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu' üreten Alman girişimciler talebi karşılamakta zorlanıyor

Covid-19 salgınının yayılma hızını azaltmak amacıyla getirdiği karantina tedbirlerini hafifletmeye başlayan Almanya'daki bir firma son dönemde ürünlerine gelen talebi karşılamakta zorlanıyor. Köln merkezli küçük ölçekli firmanın ürettiği "virüs öldürücü" kutuya olan talep küresel boyuta ulaştı.

"Virüs öldürücü" kutu, morötesi ışınlarla yüzeyleri dezenfekte ediyor. Yürüyen merdivenlerin bantlarına, süpermarketlerin alışveriş arabalarına ya da asansör düğmelerine yerleştirilebilen bu ürün, birçok kişinin dokunduğu bu tür yüzeyleri virüslerden arındırıyor.

Kadın girişimcilerin başarısı

İki okul arkadaşı tarafından bundan on yıl önce şirketleşen ve ailelerinin desteğiyle ürüne patent almayı başaran Tanja Nickel ve Katharina Obladen, Covid-19 salgınıyla mücadele için çareler arayan ve ortak kullanıma açık olan süpermarket, kafe, mağaza ve diğer iş yerlerinden gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Domuz gribi salgınından endişe duyan Alman girişimciler, ürünü geliştirirken New York'taki içme suyunun mor ötesi ışınlarla strerilize edilmesi fikrinden ilham aldıklarını söylüyor. Şirketin ilk müşterileri olan Avrupa'nın büyük asansör ve yürüyen merdiven üreticisi firmalar ürünlerini satın alarak hastane, alışveriş merkezi ve tren istasyonlarında kullanmaya başlıyor.

Ancak bugüne kadar "olsa iyi olur" yaklaşımıyla gelen taleplerin artık "olmazsa olmaz"a dönüşmesi şirketin iş yükü arttırmış. Girişimciler son dönemde koronavirüs endişesiyle gelen küresel talebi beş kişilik personelle karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Morötesi kutu tehlikeli mi?

Geliştirdikleri Escalite modülü adı verilen mor ötesi ışın kutusu ile yayılan radyasyon yüzeylerdeki mikro organizmaların DNA'sını bozarak temizlenmesini sağlıyor. Kutunun içine yerleştirilen üç adet mavi ışık saçan UVC ampullerden en yüksek şiddette morötesi ışınlar gönderiliyor.

Deri ya da gözle temas etmesi halinde çok tehlikeli olan bu ışınların zararını önlemek için dikdörtgen bir metal kutu içinde saklanıyor. Yürüyen merdivene yerleştirlen bir kol uzunluğundaki kutunun altından geçen bant gönderilen ışınlar sayesinde yüzeyi strerilize ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz yetkililer Ramazan tebriği mesajlarında Müslümanlara teşekkür etti24 Nisan 2020 Cuma 09:12
  • İspanya’da ölü sayısı 22 bini geçti, 5 bine yakın yeni vaka bulundu23 Nisan 2020 Perşembe 17:51
  • Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor23 Nisan 2020 Perşembe 09:40
  • BM'den "Kovid-19 İle Mücadele, İnsan Hakları Krizine Dönüşmesin" Uyarısı23 Nisan 2020 Perşembe 08:46
  • Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay22 Nisan 2020 Çarşamba 18:15
  • Fransa'da toplam işgücünün yarısı geçici işsizlik fonuna başvurdu22 Nisan 2020 Çarşamba 16:35
  • İngiltere'de Johnson'a yönelik 'koronavirüs soruşturması' talebi22 Nisan 2020 Çarşamba 11:14
  • 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı22 Nisan 2020 Çarşamba 11:07
  • AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor21 Nisan 2020 Salı 20:20
  • İngiltere'de iflaslarda rekor artış21 Nisan 2020 Salı 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti