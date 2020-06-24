Mors'a devlet ihalelerine katılmama cezası

Merkezi İhale Komisyonu, Kamu İhale Yasası uyarınca MORS Ltd. adlı işletmeye, bir yıl boyunca devlet ihalelerine katılmama cezası verdi.

Komisyonun Resmi Gazete’ni dünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Kamu İhale Yasası’nın 13(2) maddesine göre, yasaklama gerektiren davranışları tespit edilen ve cezası sabitleşen firma/kişiler listesinde MORS Ltd. yer aldı.

Söz konusu şirketin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açtığı “60/80 A cut out” ve “22 Kv D” sigorta alımı ihalesi nedeniyle cezalandırıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren bir yıl boyunca devlet ihalelerine katılamayacağı