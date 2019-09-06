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Mortan: “Dijital ekonominin ilerleyişi tehlike arz ediyor”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin her hafta gerçekleştirdiği Mağusalı Sohbetler’in konuğu olan Prof. Dr. Kenan Mortan, dijital ekonominin insanlık için tehlikeli şekilde ilerlediğini belirtti.
Mortan: “Dijital ekonominin ilerleyişi tehlike arz ediyor”

Paris EISTI Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Mortan "Dünya Ekonomisinin Halleri" konulu sunumuyla globalleşen ekonomideki son gelişmeleri  paylaştı. 

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Mağusa İlçe binasında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Mağusalı yurttaş katıldı.

MORTAN 

Mağusa İlçe Sekreteri Dr. Cemal Mert’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Prof. Dr. Kenan Mortan, dijital ekonominin sanıldığından çok daha farklı olarak yeni dönemde insanlığın yok edilişine doğru yol aldıracak bir yapıda ilerlediğini söyledi. 

28 bin yıllık yazı çağından sonra 31 yıllık bir evrede insanlığın tamamen kendine yabancı bir olaya doğru yürüyüşünün tanığı olduğu döneme geçildiğini dile getiren Mortan, bunun baş döndürücü, hazmı çok zor ve altı çizilesi bir olay olduğunu ifade etti. 

Yapay zeka denilen dijital ekonominin artık vicdan ve değer yargısını bir yana ittiğini kaydeden Mortan, insanlığın bu akıma kapılıp gittiğini vurguladı. 

GENÇLER SİYASETTEN UZAKLAŞIYOR

Dünyadaki genç nüfusun dijital ekonominin ortaya çıkmasından sonra siyasetten uzaklaştığına işaret eden Mortan, bunun bir ekonomik sonuç olduğunu belirtti. 

Dünyayı artık ulus devletlerin değil dijital ekonominin yönettiğini kaydeden Mortan, siyasetin de dijital ekonominin güdümüne girdiğini söyledi. 

Öncelerde çok uluslu anlaşmalara imza atan IMF’nin varlığını anımsatan Mortan, artık derecelendirmenin geçerli olduğunu ve bunu da Fitch, Moody’s gibi kuruluşların yaptığını belirtti. 

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ DEMOKRASİYİ ÇOK SEVMEZ

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili bu yılki raporuna da değinen Kenan Mortan, raporda çok temel bir ifade bulunduğunu, ‘insan hakları ve demokrasi konusunda yeterli olmayan Türkiye’nin AB müktesebatı içerisinde yol alması mümkün değildir’ ifadelerine yer verildiğini kaydetti. 

Mortan, üçüncü dünya ülkelerinin kırılgan ve normatif olduğunu, demokrasiyi ise çok sevmediklerini ifade etti. 

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