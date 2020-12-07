İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresi Mona Lisa, Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergileniyor. Her yıl binlerce ziyaretçi tarafından görülen bu tablo yüzyıllardır gizemini koruyor. Mona Lisa tablosu hakkında ortaya atılan rivayetleri sizler için derledik. İşte Mona Lisa’nın sırrı...