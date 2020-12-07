Mosa Lisa hakkında bilinmeyen gerçekler!
İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresi Mona Lisa, Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergileniyor. Her yıl binlerce ziyaretçi tarafından görülen bu tablo yüzyıllardır gizemini koruyor. Mona Lisa tablosu hakkında ortaya atılan rivayetleri sizler için derledik. İşte Mona Lisa’nın sırrı...
Lenorda Da Vinci’nin en bilinen eseri olan Mona Lisa tablosu çalışmalarına 1503 yılında başlandı. Ünlü ressamın tanbloyu tamamlaması 3-4 yıl sürdü.
07 Aralık 2020 Pazartesi 23:20
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