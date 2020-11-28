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MOSAD, Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi

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Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği ( MOSAD), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın salonunda Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi.
MOSAD, Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği ( MOSAD), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın salonunda Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi.

Düzenlenen  çalıştaya mobilya sanayicileri yoğun ilgi gösterdi. Kıbrıs`ın kuzeyinde üretim yapan mobilya sanayicilerinin daha kurumsal çalışmalar yapmasına vesile olması için düzenlenen çalıştay, verimli bir ortamda gerçekleşti.

Çalıştayda mevcut ülke koşullarının analizi yapıldı. Pandemi sürecinin değerlendirildiği çalıştayda ekonomik sıkıntılara da değinildi. 

Mosad başkanı Hüseyin Ciddi etkinlikte yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi: ‘’Bu gibi etkinlikler hem bizlerin bilgilenmesi açısından, hem de çalışmalarımızda bir stateji oluşturması için çok önemlidir. Dağınık denilebilecek şekilde faaliyet sürdüren imalatçılarımız için böylesi çalışmalar sayesinde modern ortamda üretim yapma imkanı yakalayacaktır. Biz mobilyacılar teknolojiyi ve dünyadaki yenilikleri takip ettikçe ve bu şekilde etkinlikler düzeneldikçe çok daha fazla ileriye gideceğimize inancım tamdır. Etkinliğimizi organize eden ve katkı koyan tüm mobilya sanayicilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Etkinlik hedeflerin belirlenmesi ile son buldu.

 

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